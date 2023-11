A primavera la nuova Piazza Manin. Bancarelle lungo l’asse turistico

di Gabriele Masiero

PISA

Entro la prossima primavera il volto di piazza Manin cambierà per sempre. La Giunta ha infatti approvato il progetto Pinqua per la riqualificazione del percorso ciclopedonale dedicato ai turisti nel tratto che parte dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e arriva fino a Largo Cocco Griffi, includendo anche la riqualificazione dell’area monumentale che ospita il mercato turistico, tra Largo Cocco Griffi e Piazza Manin. E nella piazza che introduce a piazza Duomo sparirà per sempre il mercato delle bancarelle per lasciare il posto a una selezione assai più ordinata di pochi banchi di souvenir, mentre gli altri nel solco del nuovo piano del commercio saranno destinati altrove. L’approvazione del progetto definitivo, redatto dalla società di progettazione Leonardo dell’architetto pisano Salvatore Re, segue l’esito positivo espresso dalla Conferenza dei servizi dove, nel verbale conclusivo, sono state recepite le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza e confermate dalla Soprintendenza Speciale per il Pnrr.

L’intervento del valore complessivo di 5,8 milioni di euro (di cui 2,3 da fondi Pnrr) partirà a primavera e si concluderà entro il 2026. "Finalmente - ha detto il sindaco Michele Conti presentando il progetto - saniamo una situazione di inadeguatezza e di mancanza di decoro che da decenni caratterizzava il percorso turistico da via Pietrasantina a Piazza dei Miracoli, frequentato ogni anno da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. La riqualificazione passerà attraverso interventi che miglioreranno l’accoglienza dei turisti, ma porteranno benefici agli abitanti del quartiere e alle famiglie che frequentano la scuola Filzi: saranno ripensati gli spazi pedonali, allargati i marciapiedi, create due nuove piazze e ancora nuovi attraversamenti ciclopedonali, l’inserimento di filari di alberature, la realizzazione di piccole aree verdi e zone per la sosta con panchine e arredi, oltre a una sistemazione di viabilità e parcheggio".

Piazza Manin, ha aggiunto Conti, "sarà oggetto di una serie di interventi di riqualificazione e riorganizzazione di spazi, arredi e illuminazione, che coinvolgono il mercato turistico, trovando anche qui una soluzione definitiva all’annoso problema delle bancarelle, in modo da riportare decoro, ordine e bellezza nell’area ad ingresso di una delle più belle e visitate piazze del mondo, patrimonio dell’umanità". Tutta quella zona cambierà volto. "L’area adiacente il cimitero ebraico, lungo le mura urbane e in piazza Manin - ha concluso il sindaco - sarà ripavimentata in pietra arenaria e abbellita con nuovi alberi, nuova illuminazione e arredi, mentre l’area del mercato vedrà una nuova localizzazione dei punti di vendita lungo il percorso turistico, con banchi completamente rinnovati, così come previsto dal piano del commercio".