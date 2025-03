"A Penelope che prende la valigia". Cristina Manetti a La Pisaniana

Puntata fiorentina quella de La Pisaniana in onda stasera alle 21 su 50Canale. La trasmissione televisiva, condotta da Carlotta Romualdi e coprodotta dall’emittente e dal circolo culturale d’area vasta "Filippo Mazzei" presieduto da Massimo Balzi, ha allestito il suo "salotto" in uno dei luoghi più spettacolari di Firenze: il Giunti Odeon, un tempo il cinema più bello e importante della città, oggi libreria ricchissima e scenografica, dove è possibile seguire proiezioni e presentazioni di libri.

In occasione della presentazione del libro di "A Penelope che prende la valigia" (Giunti) di Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e giornalista, La Pisaniana dedica tutta la puntata al romanzo epistolare in cui l’autrice si rivolge alla figlia 13enne, ma anche alle sue coetanee. Il libro è una metafora della vita, per tutte le ragazze, future donne, in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto. Tutto questo diventerà un reading teatrale prodotto da Mismaonda e interpretato da Nancy Brilli (presente al Giunti Odeon) e andrà in giro per i teatri di Firenze, Bologna, Milano e Pontedera. Articolato in un alfabeto di 21 termini preziosi sistemati in valigia: coraggio, libertà, tenacia, gentilezza, allegria, generosità, creatività. "La valigia - ha spiegato Manetti - è il simbolo del viaggio e siamo tutti parte di un viaggio che non abbiamo iniziato noi, ma che decidiamo di proseguire. Le parole sono tutto se usate bene. La valigia è bagaglio culturale, di esperienze, battaglie, conquiste, che le donne si passano di mano in mano da decenni. Come ha insegnato anche il film di Paola Cortelllesi ‘C’è ancora domani’. ho voluto consegnare questa valigia idealmente a mia figlia Penelope e a tutte le adolescenti come lei".

Cristina Manetti è anche l’ideatrice del progetto "La Toscana delle donne", iniziativa contro e discriminazioni di genere, per promuovere i diritti, i meriti, i talenti femminili, che da anni, a novembre, richiama nomi di grande importanza nel panorama culturale e non solo per riflettere sulla condizione femminile nel mondo. Un unicum in Italia finito all’attenzione dell’Unione europea come laboratorio di buone pratiche.

L’idea de La Pisaniana, è anche di richiamare alcuni momenti chiave dei tre anni della manifestazione ed ascoltarne alcuni protagonisti. In programma anche le consuete rubriche "Cambio di stagione" di Teresa Sichetti e "Piazza Mazzei" di Massimo Balzi.