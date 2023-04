A Palazzo Toscanelli il direttore degli Uffizi

Oggi alle 18 nel Salone degli stucchi di Palazzo Toscanelli si svolgerà l’incontro-dialogo tra Eike Schmidt, direttoredegli Uffizi, e Giordano Bruno Guerri, direttore de Il Vittoriale degli Italiani, moderati dal Direttore dell’Archivio di Stato di Pisa Jaleh Bahrabadi. Quale la mission degli istituti culturali pubblici e quale il loro dialogo con la comunità di riferimento? Quanto il fare del patrimonio un brand incide sulla sua valenza identitaria per il contesto in cui sono collocati? Quanto i luoghi della cultura entrano in una prospettiva di attrattività turistico-territoriale e quali le sue reali ricadute economiche? Quali possono essere le strategie comuni per connettere cultura e turismo in un’ottica di crescita del territorio? Due autorevoli esponenti del panorama culturale nazionale, che con il loro operato hanno lanciato un segnale di forte discontinuità che ha scosso l’idea sedimentata di gestione di istituti culturali pubblici, interverranno sul tema della valorizzazione e della gestione del nostro patrimonio storico-artistico alle soglie del XXI secolo, in un dialogo costante tra ricerca e divulgazione, offerta ed intrattenimento culturale. Eike Schmidt, che dirige gli Uffizi dal 2015, ha allineato progressivamente l’immagine dell’istituto agli standard dei principali musei internazionali, facendo aumentare il numero dei visitatori tramite un’attenta campagna di comunicazione avvicinando con modalità nuove un pubblico normalmente lontano dai luoghi della cultura. Giordano Bruno Guerri, direttore e presidente del Vittoriale, ha fatto del luogo legato alla memoria di D’Annunzio un articolato insieme museale che testimonia di un periodo intenso della storia nazionale, utilizzando strumenti gestionali che hanno permesso la valorizzazione di un intero sistema territoriale.