A pagamento dal 1° giugno Gli stalli liberi

La sosta sul litorale è a pagamento ogni anno dal 1° giugno al 15 settembre in tutti i giorni della settimana a 50 centesimi all’ora. Per le tariffe e gli orari di pagamento vengono individuate 4 zone con leggere variazioni sulle tariffe. Nella Zona 1 ad esempio la tariffa giornaliera è di 4 euro e si paga anche dalle 20 alle 2 del giorno successivo per il venerdì, sabato, domenica, prefestivo e festivo, come anche nella zona 2. Nelle zone 3 e 4, invece, si paga dalle 8 alle 19. Negli ultimi anni si è assistito a un cambio di rotta sui parcheggi del litorale con la gestione Conti che ha diminuito gli stalli blu all’interno di Tirrenia e Marina di Pisa. E’ possibile effettuare un abbonamento mensile da 30 euro o stagionale da 80 euro. Per i residenti consentito un massimo di 3 permessi gratuiti.