A lezione di rispetto. Seimila bimbi in città per i percorsi sui diritti: "Una rete di valori"

Guardarsi indietro per andare avanti. Il vero sviluppo avviene senza lasciare nessuno alle spalle. Il rispetto: è il tema della 18ª edizione della Giornata della Solidarietà. L’evento, promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets (in ricordo del maggiore ucciso a Nassiriya il 27 aprile 2006), in collaborazione con il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e l’Ufficio scolastico regionale ambito territoriale di Pisa, attraverso 83 percorsi di conoscenza tra le istituzioni (Comune, Tribunale, Procura), ha coinvolto 246 classi. Momento finale, l’evento in piazza XX Settembre, a cui hanno partecipato il sindaco Michele Conti e Federica Ciardelli presidente dell’associazione. Al momento conclusivo, hanno partecipato, oltre alle scuole, anche l’ambasciatrice di Gentilezza Germana Delle Canne, che ha presentato il Grinch Gentile insieme agli alunni della Oberdan, i ballerini Francesco Sperelli e Greta Cappagli con l’Associazione Oncologica Pisana Trivella, anticipati dalla musica della band pisana dei Marilyn. Due classi del Pascoli sono state alla Pacini editore per vedere come nasce un libro.

Altre due sono state accolte dalla redazione de La Nazione di Pisa. La IV A Quasimodo di Calambrone: Martin Barbera, Thomas Calicchio, Vittoria Consani, Victoria Anna Guadagni, Paolo Jan Iacopini Momont, Elia Lembo, Federico Leonardi, Giulio Mannucci, Edoardo Montagnani, Alessandro Ribaldi, Marta Stefanini, Eva Turini, Leo Turini. Gli studenti sono stati accompagnati dall’insegnante Cristina Marziali. E la V A sempre Quasimodo: Ginevra Acquaviva, Daniele Antognotti, Sara Cheli, Giulia Fricassè, Claudio Lorenzini, Elia Nannoni, Alessandro Piccirillo, Matteo Picchi, Emma Pinizzotto, Luna Sheu, Nicholas Somma, DianaTicchi con le insegnanti Valentina Zonnedda, Cinzia Uva.

Antonia Casini