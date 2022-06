40 interventi e lavoro di squadra per il 118: garantita sicurezza sanitaria alla Luminara

Pisa, 17 giugno 2022 – Un grande lavoro di squadra per garantire supporto e assistenza alle molte persone che hanno partecipato ieri sera (16 giugno) alla grande magia della Luminara di Pisa, nell’ambito dei festeggiamenti del giugno pisano 2022, con circa 40 interventi sanitari, per lo più per piccoli traumi o ferite di lieve entità. ASL - L’Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia il team del 118, coordinato dal dottor Dario Bitonti, responsabile della Centrale 118 di Pisa Livorno e Disaster manager Aziendale per il Territorio, che ha contribuito appunto alla buona riuscita di uno spettacolo unico al mondo, assicurando alla città di Pisa la “sicurezza sanitaria” necessaria nell’ambito di un maxi-evento che richiama in ogni edizione un pubblico numeroso e variegato. ORGANIZZAZIONE - L’organizzazione, come ogni anno, è stata davvero imponente con un consistente impiego di uomini e mezzi: 2 ambulanze con medico a bordo, 4 ambulanze con infermiere a bordo, 14 ambulanze Blsd (attrezzate con strumenti di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione), 14 squadre di soccorso a piedi, 1 furgone Maxi Emergenze Posto Medico Avanzato (PMA), 1 squadra sanitaria su gommone in collaborazione con i Vigili del Fuoco e 1 Centro di Coordinamento. INTERVENTI - Tutti gli interventi e le chiamate di emergenza-urgenza territoriale 118, provenienti dall’area della manifestazione, sono stati gestiti direttamente dal Centro di Coordinamento, distaccato nella sala operativa della Protezione Civile del Comune di Pisa, all’interno del quale erano presenti: un Medico del 118, 2 operatori tecnici del 118, 3 operatori radio delle associazioni di volontariato, 1 operatore dei Vigili del Fuoco, tutto in comunicazione con la sala operativa della Questura di Pisa. Per gli interventi di routine nella zona di svolgimento della Luminara la Centrale 118 ha comunque “pre-filtrato” la missione allo stesso Centro di Coordinamento per ...