"30enne causa danni a palo dell'illuminazione: sanzionato dalla Polizia"

Rompe un palo dell’illuminazionee pagherà danni. L’uomo è stato sanzionato. La Polizia di Statoè intervenuta a Pisa, la scorsa notte, in via Gentile da Fabriano per un sinistro autonomo con danni a cose. I rilievi della pattuglia della questura hanno evidenziato che il

conducente del veicolo, un 30enne originario dell’ Est Europa e residente a Pisa, alla guidadi una berlina, percorreva a velocità non adeguata la strada e perdendo il controllo dell’auto era andato ad impattare con un palo dell’illuminazione pubblica,danneggiandolo. Il conducente è stato sanzionato con tre verbali ai sensi del codice della

strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per l’usura degli pneumatici e per la

mancata esibizione del certificato assicurativo. Le sue generalità sono state comunicate

anche all’ Ente comunale, per la quantificazione del danno al palo.