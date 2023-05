213 croci su... Lacroce "Ancora più impegno"

Una delle liste civiche ad aver preso più voti è stata La Città delle persone, il progetto civico creato per sostenere la candidatura di Paolo Martinelli, che ha raccolto il 6,73% dei voti, preceduta solo a quella del sindaco uscente Michele Conti, Pisa al centro. Che però ha distaccato e doppiato la lista di centrosinistra con il 14,53%. Quasi 3 mila voti in più. "In questi mesi ci siamo impegnati molto per costruire proposte per le tante persone che negli ultimi anni si sono sentite inascoltate, abbandonate o semplicemente incomprese. – commenta il post voto il coordinatore della lista Stefano Landucci -. Sono nate reti, idee, progetti e tanto entusiasmo. Lo abbiamo visto anche nel voto del primo turno, con 2532 persone che hanno premiato il nostro lavoro e i nostri candidati". La lista con tutta probabilità è riuscita a sottrarre voti ad Una Città in Comune di Auletta. Convincendo così una parte di elettorato a sposare il progetto civico di Martinelli, che il giorno dopo la lunga notte elettorale ha esultato commentando con soddisfazione anche il dato delle liste, compresa la sua. "Al suo debutto in politica ha fatto un ottimo risultato" ha detto il candidato sindaco. La più votata del progetto civico ‘arancione’ è stata Emilia Lacroce. Nome scelto da 213 elettori. "Sono state settimane di campagna elettorale intense e bellissime – sottolinea la candidata Lacroce -. Ne sento tutta la responsabilità e questo rafforza la mia determinazione e il mio impegno per il lavoro che ci aspetta. Come abbiamo già fatto, ci muoveremo strada per strada raccontando il nostro programma e ascoltando, perché la nostra sia veramente la Città delle Persone".

Enrico Mattia Del Punta