Pisa, 11 aprile 2024 - Venerdì 19 aprile 2024, alle ore 16.30, verrà inaugurata l'esposizione temporanea "1984-2024: la Galleria dei cetacei del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa". La Galleria dei cetacei rappresenta l'allestimento più identificativo del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Il loggiato in cui è allestita, lungo oltre 100 metri e affacciato sugli oliveti della Certosa, ospita buona parte della più importante collezione cetologica del nostro Paese, con alcuni esemplari unici nei musei italiani. La galleria è anche una delle poche al mondo ad esporre gli scheletri dei tre più grandi mammiferi esistenti sulla Terra: la balenottera boreale, la balenottera comune e la balenottera azzurra. La mostra temporanea, che verrà ospitata nella galleria dal 19 aprile al 20 settembre 2024, ripercorrerà attraverso testi e immagini i primi 40 anni della collezione alla Certosa di Pisa: dal trasferimento degli esemplari da Pisa a Calci, passando per il primo allestimento inaugurato nel 1992, per arrivare a quello attuale, ripensato in chiave evolutivo-adattativa, che si è completato nel 2018 e concludendo con uno sguardo al futuro. La mostra sarà anche l'occasione per ricordare, a 10 anni dalla scomparsa, Luigi Cagnolaro (1934-2014), già direttore del Museo di Storia Naturale di Milano e padre della cetologia moderna italiana, che per molti anni ha collaborato con il nostro Museo allo studio della collezione e alla realizzazione del primo allestimento della galleria. Interverranno: Elena Bonaccorsi – Direttrice del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa Fausto Barbagli – Presidente dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici Simone Farina – Referente dell'Area Museale di Zoologia dei Vertebrati Walter Landini (Direttore del Museo dal 2004 al 2012), Roberto Barbuti (Direttore del Museo dal 2012 al 2019), Damiano Marchi (Direttore del Museo dal 2020 al 2022). In occasione dell'inaugurazione è previsto un intervento del professor Giovanni Bianucci (Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa), che terrà una conferenza dal titolo "Dai macropredatori ai giganti del mare: gli approcci espositivi della Galleria dei cetacei del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa". Al termine della conferenza è prevista la visita guidata alla mostra e alla galleria condotta da Simone Farina e da Chiara Sorbini, referente dell'Area Museale di Paleontologia, che ha curato l'allestimento attuale della Galleria dei cetacei.