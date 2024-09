151 Miglia-trofeo Cetilar 2025 Nuova rotta. Attese 250 barche, ‘vernissage’ a Genova

Il Salone Nautico Internazionale di Genova ha ospitato la presentazione della 16ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura in programma il 30 maggio 2025, con la consueta organizzazione di un Comitato di circoli formato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno. Sul palco del Breitling Theatre, nel contesto di un sabato dedicato alla grande vela, i rappresentanti dei club organizzatori – dopo aver ricevuto il saluto della Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, sempre presente alla partenza della 151 Miglia - hanno illustrato nel dettaglio tutte le grandi novità di questa nuova edizione, a partire dalla principale, la nuova rotta della regata, riassunta perfettamente nel claim “Sea Change”. Pur mantenendo intatta la sua lunghezza effettiva - 151 miglia chiaramente – e il suo scenario naturale, la prossima edizione si svilupperà infatti su un percorso diverso rispetto agli anni precedenti, frutto di un confronto costante con gli armatori e i regatanti che nel corso degli anni hanno fatto grande la 151.

Se la prima parte della rotta rimane immutata, con la partenza da Livorno, la successiva boa di disimpegno e il passaggio davanti a Marina di Pisa, il resto del percorso prevede i passaggi alla Gorgona, Capraia, Pianosa e alle Formiche di Grosseto, prima della risalita verso il canale di Piombino - zona sempre ventosa e con poca onda – il doppiaggio dell’isolotto di Cerboli e infine il classico arrivo al Marina di Punta Ala.

Niente più passaggio allo scoglio della Giraglia, quindi, ma una navigazione sempre più incentrata tra le isole dell’Arcipelago Toscano, una delle aree più belle e tatticamente più stimolanti del mar Tirreno. “Il cambiamento è sinonimo di crescita e in questo caso è un passo coraggioso che è stato indotto dagli stessi protagonisti della 151 Miglia, che sono i suoi partecipanti”, ha spiegato in un video messaggio Roberto Lacorte, Presidente dello YC Repubblica Marinara di Pisa e ideatore, ormai più di 15 anni fa, della regata. “Dopo anni di esperienze dirette e di confronto con i velisti, abbiamo optato per una rotta ancora più vicina allo spirito della 151 Miglia, una full immersion nelle splendide isole dell’Arcipelago Toscano che siamo sicuri potrà avere riscontri molto positivi”. Oltra al nuovo percorso, durante la presentazione al Salone Nautico sono stati illustrati tutti gli eventi di contorno alla 151 Miglia: le 151 Winter Series, appuntamento invernale tra Punta Ala e Livorno/Marina di Pisa per “tenere calda” la flotta della 151 Miglia, la 15.1 Run, corsa podistica non competitiva ai fini benefici, la 15.1 Sail, una costiera di 15 miglia che rappresenta una sorta di warm up della regata, e ovviamente il Crew e il Dinner Party, eventi sociali a inizio e fine evento che sono ormai un classico del programma.

Tappa dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar è organizzata il consueto supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, dell’official timekeeper TAG Heuer e dei partner Plastimo, CrewPro, Benetti, Porto di Livorno 2000, Porto di Pisa e Marina di Punta Ala. L’appuntamento con la 15ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar è per il 30 maggio 2025.