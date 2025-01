Il festival Navigarte scommette sui giovani: "My body, my space" in Corte Sanac

Pisa, 4 ottobre 2021 - Il festival NavigArte ha deciso di scommettere sui giovani coreografi. Darà quindi spazio alle produzioni che nascono dalle residenze artistiche del progetto “Artisti nei Territori”. sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana. Dopo il successo di “Tandem”, lo spettacolo frutto della residenza artistica della Compagnia Fika Contemporanea Danza e di Marco Becherini, liberamente tratto da un racconto del libro Online di Alidaria, ora tocca a “My body, my space” di Stefania Tansini che va in scena martedì 5 ottobre alle 19.00 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è la prova aperta del progetto vincitore del bando Toscana Terra Accogliente /Artisti nei Territori Con.Cor.D.A. /R.A.T. e rappresenta un’affermazione di vita, l’accettazione disarmata del nostro essere fragili, vulnerabili, precari. “Tutto quello che siamo e che facciamo è sempre ad un passo dal limite. Tre corpi. Ognuno vicino a sé stesso, ognuno in una ricerca individuale, che si proietta verso l’altro. In che modo? Con quale limite? Come stanno? Cosa fanno?” si chiede l’autrice che incentra la sua ricerca formale, nel trovare un linguaggio che trasli le regole del gioco della vita, in una composizione non tanto coreografica, quanto esistenziale. “L’individualità, il my body, prende un senso in quanto inscritta in un disegno più grande, in una relazione che coinvolge gli altri e la situazione. Ciò a cui tende è l’incontro con l’altro. Una necessità individuale, una spinta vitale non forzata, ma già presente nel momento in cui tre corpi ‘ci sono’ , stanno, insieme. Da una parte una ricerca di appropriazione del nostro lato materiale, carnale, biologico, fisiologico, dall’altra un desiderio involontario, quasi una sensazione istintiva, di rendere il nostro corpo un canale dell’invisibile, un veicolo di tutto quello che non si vede ma si sente, dello spirito che anima ogni nostro moto, interiore o esteriore”. La prova aperta di “My body, my space” rappresenta il momento finale della Residenza artistica, ospitata da Con.Cor.D.A. presso Teatri di Danza e delle Arti nell’ambito del Progetto di R.A.T. “Toscana Terra Accogliente”, come primo step del progetto vincitore “My Body, My Space” di Stefania Tansini.

Il Festival NavigArte 2021 - XI Edizione è organizzato da Con.Cor.D.A., Residenza artistica della Toscana e da Movimentoinactor Teatrodanza ed è sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, UniCoopFi Sezione Soci Pisa.