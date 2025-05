Cisanello, attestato di stima al reparto di chirurgia d’urgenza: “Grande maestria”

Un grande ringraziamento e attestato di riconoscenza, quello manifestato dalle sorelle Sara e Veronica Biagi, nei confronti del professor Massimo Chiarugi, direttore del reparto di chirurgia d’urgenza dell’ospedale Cisanello di Pisa in un messaggio recapitato alla redazione de La Nazione. I complimenti in seguito all’intervento del chirurgo svolto con “grande maestria e umanità” nei confronti del padre, il signor Adriano Biagi. “Desideriamo ringraziare infinitamente il professore, assieme a tutto il suo personale medico e paramedico, perché abbiamo trovato nel reparto di chirurgia d’urgenza non solo eccellenza chirurgica, ma anche una grandissima umanizzazione dell’assistenza all’ammalato, spesso indifeso e facile preda di tristezza e paura all’interno dei nostri ospedali” si legge nel messaggio. In particolar modo, le sorelle Biagi tengono a evidenziare come nel reparto vale il motto “Il primario è il malato”, “che si sente amato da tutto il personale”, coordinato appunto dal professor Chiarugi. “Un grazie speciale anche a Simonetta e Federico, non solo per l’amore verso nostro padre e tutti i pazienti della sub-intensiva, ma per essersi presi cura anche di noi, nei momenti di ansia e di paura”. Firmato Sara e Veronica Biagi.