Cascina, successo per le Giornate di Primavera del Fai

Cascina, 24 marzo 2025 - La pioggia di sabato non ha fermato le oltre 250 persone che nel weekend hanno visitato gli oratori di San Giovanni e di Santa Croce e la Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Evangelista. Due giornate di apertura straordinaria dei siti, con la guida attenta e scrupolosa delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Antonio Pesenti, per le Giornate di Primavera del FAI. Per questo l’amministrazione comunale ringrazia la Delegazione FAI di Pisa, la responsabile Aurora Morales, il direttivo e tutti i volontari per aver scelto Cascina anche quest’anno. Grande soddisfazione per un'iniziativa che si pone in linea di continuità con il progetto “Arte dentro e fuori le Mura”, che il Comune di Cascina porta avanti dallo scorso mese di dicembre in collaborazione con Italia Nostra sezione di Cascina, e con il progetto “Museo di Cascina diffuso e inclusivo”, realizzato con il Rotary Cascina e Monte Pisano. “Un sentito ringraziamento anche a Monsignor Paolo Paoletti per la preziosa collaborazione e ai volontari della Croce Rossa di San Frediano per il supporto offerto – spiega in una nota l’amministrazione comunale –. Speriamo di poter accogliere la Delegazione FAI anche per il prossimo anno: intanto continuiamo a scoprire il nostro territorio”.

L’appuntamento con Italia Nostra Sezione Cascina è per la prossima domenica, 30 marzo, alle 15.30, per la visita guidata ad ingresso gratuito della Chiesa di San Miniato a Marcianella.