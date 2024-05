Carabinieri denunciano tre persone per reati stradali durante operazione di controllo

Pisa, 6 maggio 2024 - Durante un'intensa attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno portato avanti azioni mirate alla prevenzione e repressine dei reati stradali. Questo servizio, disposto a livello provinciale, ha condotto all'identificazione e alla denuncia di tre individui in diverse e distinte circostanze. A Pisa, i Carabinieri della Compagnia hanno fermato un individuo che si spostava lungo la SS 1 Aurelia nord su una bicicletta. Durante l'accertamento, è emerso che l'uomo era in possesso di un coltello a serramanico con una lunghezza complessiva di 22 cm. Di conseguenza, è stata emessa una denuncia in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Nel territorio di competenza della Compagnia di Volterra (PI), i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno condotto controlli mirati della circolazione stradale. In due circostanze separate, utilizzando il test con l'etilometro, hanno riscontrato livelli di alcolemia ben superiori alla soglia di legge. Nel primo caso, il tasso era superiore a 1,30 g/l, mentre nel secondo caso superava 1,60 g/l. Entrambi i conducenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro delle patenti di guida.