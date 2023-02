Basket, in Promozione il GMV cede alla distanza nel recupero con Chimenti Livorno

Badalassi ancora in doppia cifra, nonostante gli errori da tre punti

Pisa, 9 febbraio 2023 – Nuovo passo indietro per il GMV, nel recupero infrasettimanale, a Livorno, della gara contro la Polisportiva Chimenti: i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, con sempre maggiori defezioni, sono tornati alla sconfitta, dopo la boccata di ossigeno nel derby con il Cus Pisa di sabato scorso.

Decisiva la cattiva sorte nel tiro dall’arco, nonostante scelte per lo più buone.



LA CRONACA – Sceso in campo con Farnesi, Bini, Spagnoli, Vongher e Balestrieri, il quintetto di Cinzia Piazza ha iniziato bene, terminando il primo quarto con una tripla di vantaggio (12-15). Con Vongher, Balestrieri, Bini e Spagnoli subito gravati di falli, già nel secondo parziale è stata necessaria una significativa rotazione e la squadra biancoverde ha perso terreno, andando al riposo sotto di 6 punti (30-24).

Nella ripresa è continuato il lento scivolamento del GMV (43-34), che ha però reagito nel finale, quando, a 3’ dalla conclusione, si è trovato a tre soli punti dai padroni di casa: la birra era però finita e la Polsisportiva Chimenti è riuscita a chiudere il match in proprio favore.



I VALORI – L’unico in doppia cifra è il giovane Badalassi con 10 punti (notevole il 5 su 5 da due, con molti errori dalla lunga distanza). In generale la truppa di Ghezzano si è difesa nel tiro da due punti (17 canestri su 38 tentativi), ma è naufragata nelle triple (solo 2 su 24), in una serata in cui non sono mancati buoni tentativi, anche senza difesa, ma la sorte non è stata propizia.



Chimenti Livorno-GMV 54-45

Progressivo: 12-15, 30-24, 43-34

GMV: Farnesi 4, Bini 3, Spagnoli 5, Ferretti, Botto 7, Vongher 9, Buttitta 2, Balestrieri 4, Ambrogio 1, Mendoza, Badalassi 10. All.: Piazza,



GC