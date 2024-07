Assemblea degli iscritti del Pd di Pisa, ci sarà anche Peppe Provenzano

Pisa, 23 luglio 2024 - Si terrà a Riglione giovedì 25 luglio alle 17.45 l'assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico cittadino dal titolo "Un vento nuovo! Le prospettive dopo il voto europeo". All'appuntamento, sarà presente anche il deputato dem Peppe Provenzano, già ministro e oggi responsabile esteri nella segreteria di Elly Schlein.

"Con il voto delle recenti elezioni europee - spiega il segretario comunale del Pd, Andrea Ferrante -, e con quelli di Gran Bretagna e Francia si sono riaperte le speranze per il fronte progressista. Anche a Pisa il Partito Democratico è avanzato nel voto assoluto e in percentuale, staccando Fratelli d'Italia e tornando stabilmente e largamente a essere il primo partito della città. Un risultato che vede anche la coalizione di centrosinistra prevalere nettamente sulle destre. Dobbiamo certamente questo successo alla concretezza con cui Elly Schlein ha saputo porre l'accento sulle condizioni di vita degli italiani e in particolare dei più deboli: reddito, sanità, scuola e difesa dei diritti. Ora - conclude Ferrante -, può aprirsi una fase in cui completare il percorso di rinnovamento del partito, di costruzione del campo largo e di difesa della Costituzione dai tentativi in atto di snaturarla".