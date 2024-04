Arrestato spacciatore a Pisa: droga per quasi 2 mila euro sequestrata

La Polizia di Stato di Pisa ha arrestato un individuo di nazionalità tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione è scaturita da un controllo della volante della Questura di Pisa impegnata in un controllo in zona Cella.

Gli agenti insospettivi da tre individui a bordo di un'auto che si stavano comportando in modo sospetto, hanno avvicinato i tre. Uno di loro ha cercato di nascondere qualcosa all'interno della giacca, attirando l'attenzione dei poliziotti.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di oltre quindici grammi di eroina, ancora da confezionare in più di settanta dosi, dal valore stimato di quasi 2 mila euro sul mercato locale. L'arrestato, già con precedenti per droga, è stato posto in custodia presso le Camere di Sicurezza di via San Francesco a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.