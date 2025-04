Apre “ColMare” a Marina di Pisa: il locale del bagnino di MasterChef punta sul pesce

Marina di Pisa, 11 aprile 2025 - Dai banchi di MasterChef ai fornelli di un nuovo ristorante sul litorale pisano. Giulio Valtriani, noto come il "bagnino del Grecale", torna protagonista, ma questa volta lontano dalle telecamere. È lui, infatti, l’anima e il volto in cucina di ColMare, il nuovo ristorante inaugurato in via Padre Agostino da Montefeltro 24/A, nel cuore di Marina di Pisa. Valtriani, originario di Cascina, è stato tra i primi dieci aspiranti cuochi a ottenere il grembiule bianco nell’edizione 2025 del talent MasterChef Italia, dove è stato il secondo eliminato della quattordicesima stagione. Ma il percorso tra i fornelli, per lui, non si è interrotto: anzi, si è trasformato in un progetto concreto, che unisce passione, ricerca e identità del territorio. "ColMare" nasce con l’intento di raccontare il mare in una nuova forma, fondendo innovazione e tradizione. L’obiettivo è chiaro: colmare il palato e l’anima con piatti in cui ogni dettaglio è studiato, dalle cotture all’equilibrio tra sapori e consistenze. Al centro della proposta gastronomica c’è una tecnica antica ma oggi riscoperta: la frollatura del pesce. "Frollare il pesce significa lavorarlo con cura, controllando umidità e temperatura, per esaltarne gusto e consistenza – spiegano dallo staff del ristorante –. Il risultato è una carne più tenera, un sapore elegante e profondo, che cambia il modo di assaporare il mare". La frollatura, eseguita in celle con umidità e ossigenazione controllate, consente anche di realizzare insaccati e salumi di mare: bresaole e speck di tonno, lonzina di pesce spada, finocchiona di spada e persino salsicce di tonno e ricciola. Tutto creato internamente, con l’ambizione di proporre una cucina sostenibile, attenta alle stagioni e alle eccellenze locali.