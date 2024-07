Alla Villa del Gombo concerto dell'Orchestra del Conservatorio di Milano

Pisa, 17 luglio 2024 - Domenica 21 luglio alla Villa del Gombo, nell’ambito del Festival Virtuoso & Belcanto, grande appuntamento con il concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Milano. Dirige il maestro Pietro Mianiti, direttore principale dell’Orchestra dell’Accademia della Scala, suoneranno la giovane violoncellista tedesca Juliet Wolff, vincitrice del concorso solistico Virtuoso & Belcanto 2023.

Il programma prevede i tre minuetti da Manon Lescaut di Giacomo Puccini, nell’anniversario dei 100 anni dalla morte, la sinfonia n°9 in Do maggiore «Svizzera» di Felix Mendelssohn ed il concerto per violoncello e orchestra n°1 in Do maggiore di Joseph Haydn. L'iniziativa è patrocinata da Confcommercio Provincia di Pisa: «Siamo orgogliosi di patrocinare un'iniziativa di altissimo spessore artistico e culturale come il Festival Virtuoso&Belcanto, realizzato in un contesto ambientale e naturalistico meraviglioso come quello del Parco di San Rossore e in un luogo iconico come la Villa del Gombo» afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. «La Villa del Gombo con il suo giardino è una location eccezionale, adatta per eventi di alto livello - continua il presidente dell'Ente Parco Lorenzo Bani - con la rassegna ViviParco mettiamo arte e ambiente a confronto, perché le bellezze create dall'uomo, come le eccellenze musicali, architettoniche e artistiche, possano dialogare con la bellezza della natura». Il Festival Virtuoso & Belcanto si tiene dal 15 al 28 luglio con base a Lucca e vede l’arrivo in terra toscana di musicisti provenienti da ogni parte del mondo per un fitto programma di concerti, concorsi e corsi di perfezionamento con alcuni dei musicisti più importanti al mondo che si uniranno con selezionatissimi giovani musicisti in molti eventi pubblici. L'evento alla Villa del Gombo rappresenta la novità ed il cuore della proposta artistica dell'edizione 2024 del Festival ed è inoltre inserito nel cartellone ViviParco. L'iniziativa sarà l'occasione per visitare la Villa Presidenziale, un episodio architettonico pionieristico e straordinario, realizzata alla fine degli anni '50 dalla felice intesa tra Giovanni Gronchi e gli architetti Amedeo Luccichenti e Vincenzo Monaco. Il concerto inizierà alle 19 con inizio dei trasporti dal centro visite alle 18, posti limitati, prenotazione consigliata chiamando il centro visite al numero 050 530101 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal martedì al venerdì. Prezzo del biglietto, compreso i trasporti interni al Parco: 20 euro intero, 15 euro ridotto soci Unicoop Firenze, studenti e under 25.