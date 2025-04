A Cisanello weekend di sensibilizzazione per la donazione di sangue

Pisa, 4 aprile 2025 – Un fine settimana all’insegna della solidarietà al Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello, con due giornate dedicate alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Le iniziative si svolgeranno sabato 5 (domani) e domenica 6 aprile, con l’auspicio di coinvolgere attivamente la cittadinanza e sensibilizzare sull’importanza di un gesto semplice ma essenziale. Sabato mattina sarà presente come testimonial Magic Joe, mentre domenica toccherà ai componenti del Gioco del Ponte appartenenti alla magistratura di San Francesco, della Parte di Tramontana, offrire il proprio contributo simbolico per sostenere la causa. Donare sangue in prossimità delle festività pasquali è particolarmente importante: durante i periodi di vacanza, infatti, si registrano sempre carenze nelle scorte di sangue ed emocomponenti. L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, insieme al personale dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti e alle associazioni di volontariato, ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare. Per chi desidera aderire, il Centro trasfusionale si trova all’edificio 2, ingresso C, dell’Ospedale di Cisanello. È aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per le donazioni e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. Inoltre, è attivo anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. È possibile prenotare contattando le associazioni dei donatori oppure telefonando direttamente alla struttura ai numeri 050/993741 o 050/993742. Prima di recarsi in ospedale, si può scaricare il modulo anamnestico in formato pdf dalla homepage del sito dell’Aoup.