Una targa per "Vovvo" al Montalbano Cecina

Loriano Bartolomei (detto Vovvo) il 30 aprile 2023 avrebbe compiuto 83 anni. In questa occasione, per ricordarlo suoi familiari hanno fatto una donazione a favore della società calcistica al ASD Montalbano Cecina, soldi che saranno destinati al settore giovanile, certi che lui, ovunque sia, sarà fiero di poter contribuire alla attività della scuola calcio. La società del Montalbano Cecina, oltre a ringraziare i famigliari per la donazione data, ha voluto dedicare alla figura sportiva di Loriano Bartolomei, una targa che è stata posta all’ingresso dello spogliatoio della struttura Anselmo Fagni a Larciano. Sulla targa è stata riportata la seguente dicitura. "Alla memoria di Loriano Bartolomei (1940-2022), calciatore e allenatore che per tutta la vita ha amato il calcio e creduto nel settore giovanile. L’asd Montalbano Cecina ringrazia la famiglia di Loriano per la donazione in suo ricordo a favore della scuola calcio". La cerimonia di inaugurazione è avvenuta venerdì nel tardo pomeriggio, dove hanno partecipato alcuni dirigenti del Montalbano Cecina, tra cui il presidente Fabrizio Falasca. Erano presenti anche i famigliari di Loriano, tra i quali la moglie Piera e la figlia Cinzia e il forte e storico centrocampista della Larcianese Fabrizio Bartolomei. Sono state espresse delle bellissime parole in ricordo di Vovvo, ripercorrendo le sue gesta, prima come giocatore degli anni Sessanta della Larcianese e poi in veste di allenatore del settore giovanile sempre nella società viola. A testimonianza delle sue gesta sportive sono intervenuti il massaggiatore e amico di mille battaglie, Gianfranco Carli e il giocatore Daniele Borgioli, che iniziò la sua carriera di giocatore, proprio grazie agli insegnamenti di Loriano.

Nella foto: la cerimonia dell’inaugurazione della targa con i familiari di Loriano Bartolomei, insieme al presidente del Cecina Montalbano Fabrizio Falasca.