Triplete di Bellei Show con Breeding

Giovedì è andata in scena la seconda giornata stagionale di trotto, esattamente ad una settimana dal via delle notturne che regaleranno ai visitatori, e in particolare ai più piccoli, il battesimo della sella sul pony, lo staff di animazione per i giochi e il trucca bimbi e la baby dance, e tanto altro ancora in ogni giornata di corse fino a settembre. Intanto sul circuito montecatinese sotto i riflettori è tornato Enrico Bellei, costretto a dare forfait nella giornata inaugurale, mentre in questo bell’infrasettimanale si rifaceva brillantemente siglando un ‘triplete’. Lo show del cosiddetto ‘figlio del vento’ è iniziato con il premio Sweet, l’invito sui 1640 metri per cavalli anziani che era anche la prova di maggior dotazione del pomeriggio, grazie al favorito Breeding Demi, di cui Bellei è anche preparatore.