Tante sfide al cardiopalma tra i nostri dilettanti

Dare il massimo, tornando negli spogliatoi perlomeno con un risultato positivo. Questo l’obiettivo comune delle formazioni di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda categoria, nel corso della quarta giornata di campionato che prenderà il via alle 15.30 di domani. Nel girone A di Prima, il Giovani Via Nova tenterà di riavvicinarsi alla vetta, a patto di sfruttare al 100% il fattore-campo per prevalere sul Forte dei Marmi. Discorso simile per Pescia e CQS Pistoia, che se la vedranno in trasferta rispettivamente con il Capezzano Pianore e il Città di Capannori. Deve invece ancora mettersi in moto il Chiazzano: l’appuntamento con la prima vittoria stagionale non può più essere rimandato, bisogna agire in casa contro il Porcari.

Anche nel girone C, Amici Miei e Quarrata necessitano di dare un colpo di acceleratore per evitare di perdere contatto con le posizioni che contano. I quarratini di mister Francesco Fabbri andranno nella tana del Ginestra Fiorentina, mentre gli aglianesi di coach Dario Gentili ospiteranno la Sancascianese.

Scendendo in Seconda, anche il programma del girone E si preannuncia interessante. Non mancano gli scontri intra-provinciali: la capolista San Niccolò sfiderà il Cintolese davanti al proprio pubblico con l’ambizione di cullare la prospettiva di un primo posto in solitaria (specie se la Galcianese dovesse fermare il Montemurlo Jolly). Di un eventuale passo falso degli aglianesi potrebbe tuttavia approfittare la Montagna Pistoiese, qualora riuscisse a violare la casa di un Montalbano Cecina che ha bisogno di rialzarsi al più presto. Il Pistoia Nord può allungare e rifarsi sotto, superando il San Felice. E anche l’Atletico Casini Spedalino deve sterzare: la squadra-rivelazione della scorsa stagione si è fin qui vista solamente a sprazzi e una vittoria esterna sull’Olimpia Quarrata potrebbe potenzialmente rappresentare la svolta. Borgo a Buggiano – Montale Pol.90 Antares mette di fronte due squadre in forma. E la Virtus Montale ha un "match ball" interno da sfruttare: al Perugi arriverà un Chiesanuova che non sembra aver ancora trovato la quadratura: il gruppo allenato da Nencini deve cogliere la palla al balzo.

Capitolo Terza categoria: dopo il turno di Coppa Pezzimenti andato in archivio, tocca di nuovo al campionato reclamare attenzione. Il via oggi a partire dalle 14.30. Iniziando dalle tre attuali prime della classe: il Bugiani Pool 84 vuole dare continuità all’1-0 ottenuto in coppa ai danni del Capostrada Belvedere, ma superare l’Hellas Chiesina sul proprio campo non sarà facile. Il Chiesina Uzzanese tenterà di sfruttare il fattore-campo per battere il Cerbaia (dopo lo stop contro il Valenzatico in coppa) e il Bioacqua AV Le Case farà lo stesso ospitando un Olmi in netta ripresa rispetto alle prime uscite. C’è poi Virtus Bottegone – Capostrada, che metterà di fronte due formazioni determinate a sfruttare la scia dei recenti successi di Coppa Pezzimenti. A completare il quadro, Arci Sarripoli – San Piero, Traversagna – Valenzatico, Real Borgo Pittini – Hitachi Pistoia e Olimpia Pistoiese – Granducato. Il conto alla rovescia può insomma partire.

Giovanni Fiorentino