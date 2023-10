Mondiali di scherma paralimpica. Alessia Biagini fra le protagoniste

"Sono super orgogliosa di rappresentare l’Italia Campionati del Mondo". Con queste parole Alessia Biagini ha iniziato la sua avventura di quattro giorni ai Mondiali di Terni. La schermitrice pesciatina, classe ’94, è fra le più giovani del gruppo azzurro, ed è in pedana sia con la spada che con il fioretto. Nel ranking italiano della categoria B, riservata agli atleti non deambulanti, Alessia è al primo posto nel fioretto e al terzo nella spada. Le gare, in Umbria, sono con il fioretto maschile A (Matteo Betti ed Emanuele Lambertini), la sciabola femminile B (Rossana Pasquino e Julia Markowska), il fioretto maschile B (Marco Cima e Michele Massa), la sciabola femminile A (Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Sofia Brunati), e il fioretto maschile C (Leonardo Rigo, Marcellino Gioia, Claudio Radicello e William Russo). Dopo l’individuale di spada di ieri, Alessia, insieme a Markowska e Pasquino, oggi affronta la prova squadre, con Brunati a completare il quartetto; domanispazio invece al fioretto individuale, insieme a Bebe Vio Grandis, e domenica con la prova a squadre di fioretto, con Vio Grandis, Mogos e Trigilia. Novità pre-Paralimpiadi nella formula di gara: non è prevista la consueta fase a gironi, i duelli inizieranno direttamente con il tabellone a eliminazione diretta.

Emanuele Cutsodontis