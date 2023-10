La Fabo Herons Montecatini sfida Piacenza: missione sbancare il PalaFranzanti

Il campionato delle novità e delle prime volte riserva subito alla Fabo Herons Montecatini una sfida inedita. Oggi alle 18 al PalaFranzanti di Piacenza andrà in scena infatti il primo confronto assoluto fra la Fabo Herons e la Bakery Basket Piacenza. La Bakery è già stata protagonista del primo ribaltone in panchina della stagione: via Augusto Conti e dentro Giorgio Salvemini, che ha avuto dunque poco più di una settimana per prendere in mano la situazione. Un aspetto che potrebbe porre la banda-Barsotti in una posizione di vantaggio, anche se il tecnico degli Herons la pensa diversamente: "Salvemini è un coach esperto, che nella sua carriera ha fatto ottimi risultati anche subentrando in corso d’opera, in più il cambio di guida tecnica ha azzerato tutto quello che potevamo sapere e quindi preparare in base alle caratteristiche dell’avversario – sostiene Barsotti – Per questo in settimana ci siamo concentrati più su noi stessi. La squadra è in crescita ma il precampionato non è andato esattamente nella maniera in cui lo avevamo programmato. Ad alcuni giocatori servirebbero forse altri dieci-quindici giorni per essere completamente pronti, ma non c’è tempo".

L’avversario poi è assolutamente di quelli da prendere con le molle, con i suoi tanti tiratori (Wiltshire e Criconia su tutti) e con lo sloveno Besedic a fare da spauracchio nel pitturato: "La Bakery viene indicata da molti come squadra giovane, intrigante ma non viene presa molto sul serio – commenta il coach rossoblù – Se andiamo a vedere bene però hanno tre-quattro giocatori provenienti dall’A2, un ex nazionale argentino (Marchiaro ndr) e Besedic che era uno degli stranieri più richiesti sul mercato. Servirà una partita importante se vogliamo avere ragione di un avversario così attrezzato: in questo precampionato la squadra ha sempre risposto presente quando ha giocato contro formazioni dello stesso livello, come Gema e Virtus Imola, quindi sono abbastanza fiducioso ma la prima partita è sempre un’incognita, in più giochiamo fuori casa e questo rende tutto ancora più complicato". Herons ancora con il dubbio Carpanzano, mentre Giancarli e Sgobba, reduci da alcuni acciacchi, dovrebbero essere del match.

Filippo Palazzoni