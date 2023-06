La carica dei 150 al memorial Mauro Sabatini

Grande successo di partecipanti e pubblico per il Memorial Mauro Sabatini, torneo under 10, 12, 14 e 16 organizzato dal Ct Montecatini del presidente Marcello Venturini. Sono stati 155 i ragazzi iscritti. Lusinghiero il comportamento dei giovani tesserati del Circolo di casa, che in ben quattro categorie sono riusciti ad arrivare al successo o alla finale. Nell’Under 10 femminile Gemma Lucarelli, infatti, è stata finalista; nell’U16 "gentil sesso" (foto), Isabel Bentivegna ha vinto la competizione superando la compagna Alice Ghieri; nell’U12 maschile, Edoardo Rossi ha raggiunto l’ultimo atto della manifestazione; infine nell’U14 maschile Giorgio Masi ha disputato la finale. Ecco tutti i vincitori delle varie categorie: nell’U 10 femminile Camilla Fratini si è imposta sulla rammentata Lucarelli; nell’U 12 femminile Aurora Garzella ha battuto Adele Betti; nell’U 14 femminile Ginevra Massart ha avuto ragione di Matilde Liguori; dell’U 16 femminile abbiamo detto sopra. Nell’U 10 maschile Jacopo Meini ha avuto la meglio su Gherardo Lai; nell’U12 maschile Janis Cruceru ha vinto contro Rossi; nell’U14 14 maschile Edoardo Antognetti ha superato Masi; nell’U 16 maschile Andrea Luchetti ha battuto Ryuki Scaglini.