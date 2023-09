Il Ponte Buggianese sfida il Castelfiorentino: Calcio di Eccellenza Toscana

Oggi pomeriggio torna in campo il Ponte Buggianese, per disputare la terza giornata di campionato, legata al girone A di Eccellenza Toscana. I biancorossi giocano in trasferta, sul campo del Castelfiorentino UTD. Il match, in programma alle ore 15 a Montaione, ha tutti i crismi per essere considerato ostico per i ragazzi guidati da Gutili. Il Castelfiorentino conosce bene la categoria, ed ha al suo interno degli elementi validi per l’Eccellenza. Tra questi vi è Lorenzo Benvenuti, centrocampista dotato di una buona tecnica e di tanta corsa e fiato, che nell’annata passata aveva fatto molto bene con addosso la maglia bianco-rossa del Ponte. Le insidie sono principalmente queste, e se ci si aggiunge anche che il Castelfiorentino ha racimolato solo un punto nelle due gare sin qui disputate, si può capire come l’andare a giocare sul sintetico di Montaione non sarà affatto una passeggiata per i pontigiani. Le buone prove offerte contro Fucecchio e Camaiore, però, possono far nutrire delle belle speranze per l’incontro odierno.

Sulla sfida che il Ponte Buggianese deve affrontare oggi, il biancorosso Gianni Sensi ha espresso queste considerazioni: "Non sarà una partita semplice - analizza alla vigilia del match in trasferta il giocatore del Ponte Buggianese -. Non giocheremo infatti sul loro campo, ma su un terreno di gioco in sintetico, di ultima generazione tra l’altro. Sarà una partita difficilissima, come tutte quelle che dovremo giocare quest’anno. Il Castelfiorentino UTD ha cambiato parecchi giocatori, rispetto all’anno scorso. Però ne ha presi di nuovi, ed altrettanto forti, come l’ex-Benvenuti che può fare la differenza. Andremo a giocare da loro con le migliori intenzioni possibili. Cercheremo infatti di andare a conquistare la prima vittoria stagionale. La buona prova offerta col Camaiore ci fa ben sperare, sono convinto che stiamo migliorando e che i tre punti arriveranno presto".

Simone Lo Iacono