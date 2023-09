Gema, Savoldelli e Dell’Anna a disposizione

Continua l’avvicinamento della Gema Montecatini al derby di Supercoppa di B con la Fabo. L’amichevole di sabato scorso vinta contro Cecina con il punteggio di 95-65 (24-17, 34-22, 18-10 e 19-16 i parziali dei vari quarti) ha lasciato ottime sensazioni a coach Marco Del Re e al suo staff, di nuovo al lavoro in palestra per preparare il primo appuntamento ufficiale della stagione.

Le buone notizie non arrivano solo dal parquet, ma anche dall’infermeria: già, perché Nicola Savoldelli e Lorenzo Dell’Anna, entrambi tenuti a riposo contro la formazione neopromossa in B Interregionale per degli acciacchi, si stanno allenando regolarmente con il resto della squadra. Insomma, sono alte le possibilità che i due giocatori siano a disposizione per la stracittadina di sabato al PalaTerme.

Stracittadina prima della quale la Gema, a differenza degli Herons, non disputerà più amichevoli, presentandosi quindi all’appuntamento con un solo test nelle gambe. Al campo la risposta alla domanda se sarà bastato l’incontro con Cecina per oliare necessariamente i meccanismi e scaldare il motore per una gara certamente sentita dalle società e le rispettive tifoserie, anche se non ancora di campionato.

Francesco Bocchini