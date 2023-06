Fari su Eltyme, figlia di Face Time Bourbon E’ la cavalla da battere nel "centrale" di oggi

All’ippodromo Snai Sesana terza riunione della stagionea partire dalle 16,10, ultima programmata nel pomeriggio dato che da giovedì 8 si scenderà in pista nel preserale. Prima, alle 15:40 e 15:50, la prova di qualifica dei 2 anni e la prova pubblica. Prova centrale, invece, è quella riservata ai tre anni affidati ai Gentlemen sulla distanza del miglio per il premio Sweet Staff che troviamo in apertura di riunione; poi il sottoclou con il premio Aperisushi, sulla distanza del miglio per i cavalli di quattro anni. Da evidenziare anche la bella prova riservata a soggetti di categoria E per il premio I Nostri Cocktail. Ma andiamo al programma corsa per corsa. In pista con il Premio Sweet Staff, in cui la qualità di Eltyme, una Face Time Bourbon dai mezzi più che buoni, contro Earthquaker soggetto estremamente affidabile e regolare. Un match sulla carta che molto dipenderà dalla tattica di corsa con l’allieva di Daniele Orsini favorita dalla posizione interna rispetta all’avversaria. Terzo incomodo Eureka Grif. Come seconda corsa il premio I nostri cocktail, una bella reclamare per anziani con diversi soggetti che possono puntare alla vittoria ad iniziare da Zoccolo Jet con il miglior numero su Bamako dei Greppi declassato nella compagnia a Blancka che dopo la corsa della scorsa settimana potrebbe aver ritrovato i motivi migliori. Sorpresa Tajari. In terza, per il Premio Semifreddo, probabilmente il favorito più evidente del giorno sarà Dalì del Ronco con Antonio Di Nardo in sulky che dopo le recenti belle vittorie punta ad un tris di successi consecutivi grazie anche al buon numero di lancio. Contro Dash As se in giornata e Don Pippo Dani. In pista una bella categoria E per soggetti anziani valida come Premio Aperisushi, in cui Cuba del Duomo visto anche il buon numero di lancio vuole il pronostico su Zodiaco Dany Grif ospite molto velenoso in coppia con Edo Loccisano ed Aboli soggetto estroso ma molto potente. Sorpresa Blu Star. È l’importata Godiva Doc S, con Manuele Matteini in sulky, la favorita della condizionata per cinque e sei anni, per il Premio Lo Spritz, sul veloce ma mal posizionato Crown Stecca e la qualitativa Charlotte Grif che si avvierà in seconda fila.. Alla penultima corsa il Premio Profitterol, in cui Efra proverà a riscattarsi dall’ultima uscita partendo dalla seconda fila su Epico in costante miglioramento ed Elaeiz sfortunata con i numeri di partenza ma sempre regolare nelle sue prestazioni. In chiusura di giornata all’Ippodromo Snai Sesana un bel miglio per quattro anni per il premio Mignon con l’ospite Dartagnan Ferm forte della pole position che si candida alla vittoria su Dono di Fata sempre valida alle prese con un numero di lancio non facile e Donata Indal soggetto di qualità che ha dalla sua la regolarità nelle prestazioni. Prossima riunione di corse sul circuito montecatinese è in programma giovedì 8 giugno in preserale.