Fabo Herons, serata di gala rossoblù "Ottima stagione, puntiamo in alto"

Se si volesse riassumere in uno slogan la serata di gala organizzata dalla Fabo Herons Montecatini a conclusione della stagione 2022-23, quello più appropriato sarebbe sicuramente "mai accontentarsi". Festeggiare i traguardi del presente, celebrare le glorie del passato tenendo però costantemente lo sguardo verso gli obiettivi futuri, nel tentativo di alzare sempre di più l’asticella. Un concetto espresso chiaramente il numero uno del club rossoblù Andrea Luchi durante l’evento di lunedì sera ospitato nella suggestiva cornice della Grotta Maona a Montecatini Alto: "Ho detto nei giorni scorsi che la stagione è stata ottima e non eccellente – esordisce il presidente del Montecatini Terme Valdinievole Basket – Lo ribadisco, perché è fondamentale avere sempre l’ambizione di migliorarsi e puntare a nuovi traguardi. Devo dire però che i ragazzi sono stati grandiosi, così come coach Federico Barsotti che è il motivo principale per cui società e squadra hanno bruciato le tappe scalando due categorie in due anni. Ha dimostrato ancora una volta grandi capacità di comando, ma anche intelligenza e flessibilità quando le cose non giravano: ci sono stati indubbiamente dei momenti di difficoltà in questa stagione, nei quali la società è rimasta unita e si è compattata ancora di più anche se la comunicazione interna è stata fittissima. Non nego che ci siano stati momenti anche di confronto acceso, dal quale però siamo usciti rafforzati perché quando le persone si guardano negli occhi e decidono di raccogliere la sfida per passare al livello successivo nulla le può fermare. Così abbiamo fatto perché così è nella nostra natura, puntare ad obiettivi via via più ambiziosi: è quello che stiamo cercando di fare anche in vista del prossimo campionato in B Nazionale". Anche Maurizio Fagni, patron del main sponsor Fabo, ha suonato la carica in vista della prossima stagione: "Come Fabo siamo arrivati nel mondo Herons forse con un po’ di ritardo, ma abbiamo visto grandi potenzialità nella realtà rossoblù e vogliamo aiutare la società ad esprimerle fino in fono queste potenzialità. La stagione è stata ricca di soddisfazioni ma nello sport non ci si può mai adagiare e i risultati raggiunti nell’annata appena trascorsa devono essere un punto di partenza". Risultati sportivi che sono evidenti, ma ancor più sotto gli occhi di tutti sono i risultati fuori dal campo, con un numero di presenze al PalaTerme costantemente oltre le mille unità: "La società continuerà a fare di tutto per aiutare i nostri tifosi a sostenerci come hanno fatto quest’anno – commenta il vice-presidente Stefano Severi - Per me il successo non è solo vincere su un campo da basket ma poter realizzare quello che è un progetto sul territorio: vista la risposta che abbiamo avuto dalla nostra gente e dalle oltre ottanta aziende locali che supportano il nostro progetto possiamo dire di aver vinto anche quest’anno il nostro campionato". Filippo Palazzoni