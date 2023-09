Esordio fuori casa per Delfino e Montebianco: Volley in Valdinievole

Pallavolo Delfino Pescia nel girone C della serie C femminile, Montebianco Pieve a Nievole nel raggruppamento B della stessa categoria: in sostanza, niente derby della Valdinievole per la prossima stagione. Sono stati diramati i calendari del campionato di C femminile: per Pescia, che ha ambizioni di alta classifica, l’esordio è in programma sabato 21 ottobre, dalle 21 a Massa, contro la Robur; la Pieve a Nievole, invece, farà il suo debutto stagionale sempre sabato 21 ottobre, ma a partire dalle 21 a Empoli, per sfidare la Timenet Pallavolo. Per Pescia la prima partita casalinga sarà disputata il sabato successivo, 28 ottobre, sempre dalle 21 alla palestra della scuola elementare di Pescia, con la Ecoresort Paradu Donoratico Volley; per la Pieve, prima esterna sabato 28 ottobre, dalle 21 alla palestra comunale Fanciullacci di Pieve a Nievole, contro Montelupo.

L’ultima giornata di andata è in programma sabato 20 gennaio 2024, con Pescia che riposerà a causa della zoppia del girone, a 11 invece che 12 squadre; la Pieve a Nievole giocherà tra le mura amiche contro il Firenze Ovest Pallavolo. Riposerà, al contrario, sabato 25 novembre. La Federvolley Toscana ha imposto una lunga sosta natalizia: si finirà di giocare nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 dicembre e il torneo riprenderà la sua corsa a partire dal secondo weekend del 2024, fra sabato 13 e domenica 14 gennaio.

Un ulteriore stop è previsto nei weekend di sabato 27 e domenica 28 gennaio, sabato 30 e domenica 31 marzo (per la Pasqua). L’ultimo turno della regular season vedrà la Pallavolo Delfino osservare il secondo turno di riposo (sabato 20 aprile), mentre il Montebianco Pieve a Nievole concluderà la sua corsa nella stagione regolare a Firenze, nella sfida contro la Pallavolo Firenze Ovest.

Gianluca Barni