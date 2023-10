Castelfiorentino-Montecatini e Ponte-Zenith

Il Valdinievole Montecatini, rinfrancato dalla prima vittoria interna stagionale, è impegnato oggi (ore 15) a Castelfiorentino contro lo United. Tante assenze in casa termale, ma nessuna voglia di arrendersi. Il Castelfiorentino si trova al terzultimo posto in classifica con soli due punti, ma il tecnico termale Tocchini non si fida: "È vero che il Castelfiorentino ha due soli punti in classifica – commenta mister Tocchini – ma è anche vero che i due punti li ha raccolti con la copolista Fratres Perignano e Ponte Buggianese, poi ha persoo sempre di misura. Non credo che meriti questa classifica. Lo United ha un gruppo giovane, ma di qualità. Pressano molto e non ti lasciano giocare. Sono certo che Lo United giocherà con il coltello fra i denti". Tocchini fa la conta degli infortuni di un Montecatini ancora una volta costretto ad affrontare una situazione di emergenza: "L’infermeria è piena - sottolinea Tocchini -. Faremo a meno di Lici, Cortesi, Isola, Rinaldi, Fedi, Marseglia. Riavremo invece a disposizione Rosati e Dingozi". Questa la probabile formazione del Valdinievole Montecatini: Gega, Coselli, Lucchesi, Rinaldi, Susini, Giulianelli, Rosati, Bibaj Gerti, Ba, Bibaj Gersi, Bacci.

Nel girone A di Eccellenza riflettori puntati anche sul Ponte Buggianese. Il successo conquistato sul campo della Pro Livorno Sorgenti ha permesso alla formazione di Gutili di far respirare la classifica. La prova offerta contro i labronici è stata di ottima fattura e ricca di carattere, visto che i tre punti sono arrivati in rimonta. La vittoria inoltre è stata salutata con notevole soddisfazione e gioia, visto che c’è stato il ritorno al gol del bomber Nardi. Ma ciò che è successo domenica scorsa, va archiviato immediatamente. Oggi il Ponte infatti è atteso da un altro incontro ricco di insidie. Allo stadio Pertini arriva infatti lo Zenith Prato. La squadra allenata da mister Settesoldi è reduce pure lei dal primo successo in campionato, centrato sette giorni fa contro il Castelfiorentino, e cerca conferme contro la compagine di mister Gutili. "Sia noi, che loro, abbiamo ottenuto la prima vittoria stagionale una settimana fa- ha detto Gianni Sensi-. Sicuramente sarà una partita equilibrata. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati, tra cui Sabia, che poco prima di andare a giocare a Livorno, non stava bene. Proveremo a ripeterci, per centrare la prima vittoria stagionale in casa che ci permetterebbe di far compiere alla nostra classifica un bel salto di qualità. Noi sappiamo comunque benissimo quale è il nostro obiettivo: raggiungere il prima possibile la salvezza. Per questo i tre punti contro lo Zenith sono davvero fondamentali".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono