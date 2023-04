Borgo a Buggiano vince il campionato

Alla capolista bastava un punto per festeggiare la vittoria del campionato di Terza Categoria 202223. E con l’1-0 imposto ieri al Bottegone (griffato da Peluso) il Borgo a Buggiano si è assicurato il pronto ritorno in Seconda Categoria con quattro giornate d’anticipo. Gli uomini di coach Biagi hanno così respinto l’assalto del San Felice secondo (che si è imposto 2-1 sul campo dell’Olmi) mantenendo le dodici lunghezze di vantaggio e puntando al double (considerando l’imminenza della ripresa della finale di Coppa Pezzimenti contro il Real Borgo Pittini). In zona playoff risalgono le quotazioni del Bioacqua AV Le Case, terzo in graduatoria dopo aver annichilito 4-0 il Capostrada. Resta però in corsa anche il Granducato (quarto dopo l’1-1 interno contro il Bugiani Pool 84) e il Cerbaia. Pollice alzato infine anche per Arci Sarripoli (3-1 sul Veneri) San Piero (capace di espugnare 3-2 il terreno di gioco del Valenzatico) e Borgo Pittini (4-0 sul campo della Ligacutiglianese).