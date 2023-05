Paura a Montecatini: auto si ribalta e ostruisce la carreggiata

Montecatini (Pistoia), 22 maggio 2023 – Un’auto si ribalta su un fianco e ostruisce parzialmente la carreggiata e la circolazione. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio, alle ore 17 circa, a Montecatini Terme.

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti sul luogo dell’incidente stradale, avvenuto esattamente in via Volturno.

La squadra dei vigili del fuoco di Montecatini ha provveduto a mettere in sicurezza l'area e accertarsi che non vi fossero fuoriuscite del gas di alimentazione dell'autovettura.

Sul posto anche la polizia municipale del comune di Montecatini, che sta indagando per risalire alle cause esatte dell’incidente, accertamenti che sono in corso. Il 118 ha inviato sul luogo del sinistro anche due ambulanze per l'assistenza sanitaria dei feriti, che all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco erano già fuori dall'abitacolo dell’auto, in una zona sicura. Maurizio Costanzo