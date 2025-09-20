Mattia mantiene le promesse
CronacaTorna il festival del Liberty in centro. L’eleganza delle carrozze d’epoca
20 set 2025
MARTINA NERLI
Cronaca
Torna il festival del Liberty in centro. L’eleganza delle carrozze d’epoca

Le sfilate dal 26 al 28 settembre dal Sesana al viale Verdi e poi nel viale IV Novembre e al piazzale del Tettuccio. Il Fai della Valdinievole organizzerà le visite guidate al Palazzo del Comune, e al Tennis Torretta .

Dal 26 al 28 settembre torna la kermesse Incanto Liberty, nelle vie del centro, tra viale Verdi, viale IV Novembre e piazzale del Tettuccio. Ieri mattina presso la sala consiliare del Comune di Montecatini è stata presentata la decima edizione di questa affascinante iniziativa, ideata e creata dall’associazione "Il cavallo e l’uomo" ( oggi "Asd Incanto Liberty") con lo scopo di riportare la cittadina indietro nel tempo e più precisamente all’epoca in cui Montecatini Terme in Italia e in Europa veniva considerata capitale del benessere e dello shopping. Incanto Liberty, Festival della Cultura Liberty, è una manifestazione ben consolidata sul territorio tanto da essere iscritta al calendario regionale delle rievocazioni storiche. A fare gli onori di casa nella conferenza stampa è stata la vice-sindaco Beatrice Cheli che ha sottolineato più volte l’importanza di questa manifestazione per il turismo cittadino così come la giusta collocazione visto che nelle edizioni precedenti si svolgeva a Ferragosto mentre quest’anno, a causa del gran caldo, è stata spostata a settembre per tutelare i cavalli che sfileranno con le carrozze. Pierantonio Rossi, in veste di Presidente dell’Asd Incanto Liberty, ha invece spiegato tecnicamente l’evento: "Per le carrozze d’epoca ci siamo affidati all’Associazione Friulana Appassionati Carrozze" che per l’occasione ha selezionato i cavalli più adatti a sfilare in un contesto cittadino. Ci tengo a ringraziare tutti i partners di questa edizione in particolar modo il Fai Valdinievole che si occuperà delle visite guidate al Palazzo del Comune e al Tennis Torretta che proprio quest’anno festeggia i 100 anni e l’ippodromo Sesana che anche quest’anno ospiterà i cavalli, le carrozze ed i mezzi di trasporto dei partecipanti al concorso di tradizione ed eleganza".

Presente anche Alessandro Bracali che insieme a Rossi si impegna a portare avanti ed a sviluppare questa splendida ed esclusiva iniziativa. La manifestazione ha come obiettivo quello di portare nel cuore della città e in mezzo a cittadini e turisti la bellezza e la grazia del liberty ’in movimento’ con i cavalli bardati d’epoca, gli equipaggi vestiti d’epoca e le carrozze originali di fine ‘800/primi ’900. Gli equipaggi, che arrivano da varie regioni italiane e da nazioni del centro Europa, verranno abbinati alle undici città termali europee nominate da patrimonio Unesco nel 2021 (lo scorso anno ha vinto il concorrente abbinato a Bad Kissingen in Germania). L’evento inizierà venerdì 26 alle 21 con la prima delle tre sfilate per le vie del centro.

Martina Nerli

