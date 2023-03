Ciclismo: Diciotto squadre domenica al 45° Gran Premio di Larciano

Il podio del Gp di Larciano 2022

Larciano (Pistoia), 23 marzo 2023 – Sono 18 per 126 atleti le squadre che risultano iscritte al 45° Gran Premio Industria Artigianato di Larciano di domenica 26 marzo, organizzato dalla U.C. Larcianese con l’apporto tecnico del G.S. Emilia.

Quattro i team World Tour, quelli della Trek Segafredo, UAE Emirates, EF Education-Easypost e Astana Qazaqstan.

Sette invece le formazioni Professional: Eolo Kometa, Q36.5 Pro Cycling Team (la squadra dove ha un ruolo di consulente Vincenzo Nibali), Green Project Bardiani CSF Faizanè, Team Corratec, Bingoal Pauwels Sauces WB, Novo Nordisk, Bolton Equities Black Spoke.

Infine le sette compagini Continental: Team Colpack Ballan, Beltrami TSA Tre Colli, MG Kvis Colors for Peace, Team Technipes InEmiliaRomagna, Work Service Vitalcare, Biesse Carrera, General Store.

In attesa sabato pomeriggio di conoscere ufficialmente chi saranno i partenti, la squadra favorita è quella della UAE con il vincitore dello scorso anno Diego Ulissi che aspira al bis, ed i suoi compagni di squadra Covi, Formolo e lo sloveno Polanc.

Tra i principali iscritti della corsa patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Larciano figurano anche Riabushenko, Scaroni, Tiberi, Camargo, Tesfatsion, Steinhauser, Fancellu, Zoccarato, Fiorelli, Garosio, Stojnic, Calzoni, Mazzucco.

La corsa costretta al cambio di percorso per l’impossibilità di transitare da San Baronto dal versante di Vinci, è ritenuta più leggera rispetto a quella delle ultime edizioni.

Il ritrovo domenica mattina dalle 9,30 in piazza Togliatti con partenza ufficiosa alle 11,15 per un trasferimento a passo turistico di quasi 6 km prima del via ufficiale da Piazza V. Veneto alle 11,30.

A seguire previsti sei giri di km 13,900 (Larciano, Castelmartini, Baccane, Cerbaia, Lamporecchio, Larciano), quindi 4 giri di 29 km con identico tracciato dei primi giri fino a Lamporecchio per poi proseguire per Borgano, la salita di Fornello, Vinci, Papone, Lamporecchio, Larciano. In tutto 200 chilometri, con arrivo tra le 16 e le 16,40 in via G.Marconi. Confermata infine la diretta televisiva della gara a partire dalle 14,30.