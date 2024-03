Da Pasquetta torna la Ztl a Montecatini, stop alla circolazione delle auto: orari e zone con i varchi attivi

Montecatini Terme, 30 marzo 2024 – Dal lunedì di Pasquetta torna in funzione, in base all’ordinanza 419 del 12 dicembre 2019, la Ztl domenicale e dei giorni festivi. A determinarla, i varchi elettronici già testati e sperimentati. L’ordinanza prevede il varco attivo dalle ore 15 alle ore 19.30. Quest’anno l’inizio della Ztl coincide con la giornata di Pasquetta. "Ho provveduto – spiega l’assessore al traffico e alla polizia municipale Emiliano Corrieri – ad avvertire per tempo le categorie affinché potessero comunicare i cambiamenti ai loro associati, in modo da limitare i disagi".

Con i nuovi varchi, installati pochi mesi fa, sarà ancora più facile e intuitivo capire se la zona a traffico limitato sarà aperta o chiusa, visto che le scritte saranno di colore rosso quando l’accesso sarà negato e verde quando l’accesso sarà libero. "Mi raccomando di prestare la massima attenzione – aggiunge Corrieri – per evitare di essere multati. La nostra è una città a vocazione turistica-termale. È fondamentale questo passaggio".

I varchi saranno attivi con divieto di transito nelle aree pedonali della centralissima piazza del Popolo, lato pasticceria Giovannini e lato via don Minzoni di fronte alla stazione ferroviaria Montecatini Centro. Anche questa strada sarà off limit come l’ultimo tratto di viale Verdi. È poi interdetta la circolazione in piazzale Giusti, di fronte allo stabilimento termale Tettuccio ai margini della pineta. E poi, come sempre, corso Roma e corso Matteotti. Questo per quanto riguarda la zona del centro cittadino.

Varchi sono stati posti anche a Montecatini Alto. "Diverso è la situazione delle Panteraie – chiarisce Corrieri – per tutelare la quiete pubblica abbiamo inserito una sto dalle 22 alle 6 di mattina ma senza varchi elettronici".

Dopo un annetto di assenza, torna perciò attiva in modo definitivo in città la zona a traffico limitato. I varchi installati dal Comune saranno di nuovo a regime e in grado di emettere sanzioni agli automobilisti indisciplinati. La tecnologia è migliorata rispetto al passato e si spera anche sia più intuitiva e di maggior comprensione (gli strumenti sono dotati di scritte bilingue).

