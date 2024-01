Walter Veltroni e la politica: "Mai considerata come un lavoro"

Walter Veltroni è tornato in città per presentare il suo nuovo libro, ieri pomeriggio, nell’ambito della rassegna ’Acqua in bocca… ma non troppo’. L’ex segretario del Partito Democratico è legato a Montecatini dal ricordo di una stagione politica molto importante della sua vita. Come leader del Pds, prima, e del Pd, poi, ha partecipato a varie iniziative in città. Nel 2008 Veltroni tenne un appassionato intervento al Palazzo dei Congressi, durante la campagna elettorale. E la prima domandata fatta a Veltroni, davanti a circa 200 spettatori, non poteva che essere sui motivi per cui ha lasciato la politica. "Ci sono dei cicli nella vita – ha risposto – e ho sempre avuto l’ideale di non considerarla un lavoro. Il mondo è cambiato grazie anche alle persone, non solo per le azioni delle istituzioni. Tutti, svolgendo i propri compiti in modo civile, fanno azione politica. Ho timore di quei politici che, come l’attrice del cinema muto Francesca Bertini, restano attaccati alle tende per non uscire di scena".

Il nuovo libro di Veltroni si intitola ’I fratelli che volevano cambiare il mondo. La storia di John e Bob Kennedy’ ed è il racconto di due fratelli uniti dalla stessa passione politica e dalla spinta verso la libertà. L’ambizione di cambiare l’America e il mondo intero, un sogno che sembra infranto, ma non lo è. ’Acqua in bocca…ma non troppo’ prosegue mercoledì 24 gennaio, alle 16.30, con Cristiano Militello. Da.B.