Vola il Team Valdinievole. Trionfo firmato Gaggioli

Una bella affermazione per il Team Valdinievole con la squadra allievi. Mentre il senese di Poggibonsi Filippo Postpischl conquistava il secondo posto nel Memorial Antony Orsani a Stabbia di Cerreto Guidi, il suo compagno di colori Luciano William Gaggioli coglieva il primo successo stagionale imponendosi in provincia di Modena. Una vittoria che era nell’aria considerando il felice e brillante avvio del corridore di Vinci, figlio d’arte, in quanto il padre Roberto è stato un ottimo professionista e quando si trasferì gareggiando in America ottenne numerose vittorie. Luciano Gaggioli prima del successo di domenica a Marano sul Panaro, aveva ottenuto nel primo mese e mezzo di attività, un secondo, due terzi e un quarto, risultando sempre tra i protagonisti nelle gare alle quali aveva preso parte.

Domenica scorsa ha deciso per questa trasferta emiliana ed al termine di una gara condotta ad oltre 38 di media ha piazzato il suo rush finale che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. Come detto più sopra per la società del presidente Franco Sarti, c’è stato anche un ottimo secondo posto con Postpischl, un giovane in continua crescita, ottimo velocista e vincitore in stagione sul circuito di Pontassieve. A Stabbia il senese ha vinto la volata del gruppo a una dozzina di secondi dal vincitore della gara per distacco Niccolò Cianti. Due risultati comunque nell’ultima giornata di gare che hanno reso felici i tecnici ed i dirigenti del Team Valdinievole che hanno sicuramente una delle squadre allievi più agguerrite e forti dello schieramento regionale.

Nel Team Valdinievole si guarda ai prossimi impegni con fiducia, la squadra è in salute e buona condizione atletica. Il campionato toscano non è lontano essendo in programma per domenica 16 giugno ad Avane di Empoli mentre occorre ricordare altresì che quest’anno la prova nazionale per l’assegnazione della maglia tricolore, sarà in Toscana il 7 luglio a Marginone di Altopascio.

Antonio Mannori