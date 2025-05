Priority per una città più pulita. Guerra via app agli abbandoni

"Il decoro delle nostre città è un gioco di squadra. Facciamo tutti la nostra parte". È questo il motto scelto da Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per lanciare ’Montecatini Priority’, il nuovo servizio tramite App partito ieri, che consente di segnalare la spazzatura abbandonata in vari punti della città. La rimozione avviene entro tre ore nell’area Unesco e in sei negli altri quartieri della città. Dopo i risultati positivi delle esperienze avviate a Prato e a Firenze, Montecatini diventa la terza realtà della Toscana ad adottare un sistema digitale e veloce, in funzione ogni giorno dell’anno, grazie a turnazioni aggiuntive del personale.

L’abbandono dei rifiuti è un vero e proprio reato ambientale che prevede ammende da mille a 10mila euro. Ogni abbandono sarà segnalato da Alia alla polizia municipale per effettuare gli opportuni accertamenti. Il nuovo servizio si concentra sulla rimozione dei rifiuti indifferenziati e ingombranti, al centro della maggior parte delle segnalazioni relative a Montecatini nel 2024 con, rispettivamente, il 24% e il 68% dei casi. Quelli particolari come amianto, cartongesso, parti di automobili, carcasse di veicoli o sostanze pericolose, non rientrano nel nuovo servizio, vista la necessità di trattarli con una procedura specifica, come previsto dalla legge.

Dopo aver scaricato la app, è possibile creare un account per accedere alle funzioni. Per segnalare un abbandono, basta inserire la posizione geolocalizzata e caricare una foto al fine di facilitare l’intervento. La gestione dei messaggi avviene in una control room, una sala operativa dedicata. Personale specializzato smista in tempo reale le richieste agli operatori presenti sul territorio. Questi sono dotati di smartphone per attestare con una foto la conclusione degli interventi. L’utente riceve una notifica con l’esito dell’intervento e può monitorare lo stato della segnalazione in tempo reale.

Il sindaco Claudio del Rosso è molto soddisfatto per il nuovo servizio attivato dal gestore: "Dopo Firenze e Prato – sottolinea – siamo la terza città che aderisce a questo progetto. Montecatini Priority, forte della rete di controllo digitale di Alia, permetterà, dopo una fase di rodaggio, di svolgere interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati in un periodo tra le tre e le sei ore. Si tratta di un percorso per il miglioramento del decoro cittadino, che questa amministrazione ha intrapreso con il supporto di Alia".

Daniele Bernardini