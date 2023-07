Voci d’Oro, stasera la finalissima Senior protagonisti al Tettuccio nel segno della beneficenza

Grande serata finale per il 26° Festival Voci d’Oro "50 Anni & Dintorni", il concorso canoro nazionale di grande successo organizzato da Marystar che si svolge anche quest’anno (inizio alle 20) alle Terme Tettuccio. Dopo i gran gala riservati alle categorie Junior e Giovani, stasera va in scena la finalissima dei Senior (over 38) divisi nelle due sezione interpreti e cantautori. Ospite d’onore e presidente di giuria è Luciano Nelli fondatore di fama internazionale della sua grande orchestra spettacolo. Attesi Krassym che presenterà il suo nuovo brano, il cantante Franco Torta finalista The Voice Senior of Italy 2022, Filippo Martelli vincitore 2022. Coreografie di Debora Pezzoli Salsa Company. Presentano Alessandro Masti con Paola Belloni cantante dell’orchestra di Luciano Nelli.

Questi i cantanti in gara: Becoming Coleen (Montaione), Ciro Manni (Brescia), Alfredo Giuntoli (Uzzano), Cioko Alessandro (Monza), Claudio Cipresso (Trapani), Francesco Zappone (Viterbo), Giovanna Biasci (Cascina), Yara Charvallo, Luca Bocci, Luca Bedin Band (Padova), Massimiliano Provvisionato (Firenze), Mauro Fuggetta “Gabylo” (Genova), Salvatore Massaro (Lugano), Simone Neri violinista (Cascina), Sonia Reali Rap Samuele (Pistoia), Vincenzo Antonino (Taranto), Stefania Gentile (Salerno), Nazaria Palmerone (Montevarchi), Stefano Sozzi (Carbonia-Iglesias), Chiara Stella Martinelli (Lucca), Barbara Cleta Vitale (Imperia), Cristina Merlini (Como), Daniele Corti “Il Conte” (Figline Valdarno), Sabrina Brodosi (Roma), Franco Russo “Francesco Riva” (Firenze), Luciana Modesti (Imperia), Genni Pierro (Monsummano Terme), Maura Menegatti (Genova), Gianluca Chioni (Massa-Carrara), Leonarda Mastronardi (Roma), Massimo Boscolo (Torino), Monica Fanucci (Pisa), Pierpaolo Casale (Firenze), Rosaria Antonuzzo (Roma), Gianluca Macchini (Montecatini Terme).

I vincitori saranno premiati dallo Studio Marystar Music etichetta discografica di Pistoia con premi discografici e la realizzazioni di un inedito con produzione e promozione. Nel pomeriggio di oggi si terranno anche stage formativi curati da docenti del mondo della musica, dal titolo "L’importanza della formazione artistica".