Vincita di 100mila euro alla Tabaccheria Pieri

La fortuna torna a bussare alla Tabaccheria Pieri, all’angolo tra via Tripoli e via Cividale. Sabato sera un cliente ha vinto 100mila euro al "10elotto". Questo gioco si basa sul principio dell’estrazione casuale di 20 numeri vincenti su 90.

I giocatori hanno la possibilità di selezionare una combinazione numerica, scegliere l’importo della giocata e attendere le estrazioni dei numeri vincenti. Il giocatore, durante la compilazione della schedina 10eLotto, può scegliere da un minimo di 1 a un massimo di 10 numeri, compresi tra l’1 e il 90 e può selezionare l’importo della giocata, le opzioni di gioco aggiuntive (Numero Oro, Doppio Oro, Extra) e la tipologia di estrazione a cui partecipare (ogni cinque minuti, immediata, Lotto). Il gioco potrebbe addirittura riservare sorprese più piacevoli. Il premio massimo per una giocata da 10 numeri con 10 numeri indovinati infatti è pari a un milione di euro. A questi possono essere aggiunti altri due milioni e mezzo di euro qualora si indovini il Numero Oro, cinque milioni se si centrano entrambi i Numeri Oro e 2 milioni di premio massimo per 10eLotto Extra. Tra i clienti della Tabaccheria Pieri, che non è certo nuova a vincite del genere, è già scattata la caccia al nome del vincitore, con tante ipotesi. La curiosità è ormai dilagante.

Da.B.