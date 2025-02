Mancano i vigili, niente turnover: “Problema vecchio, siamo al lavoro”

Montecatini, 5 febbraio 2025 – "Il comando di polizia municipale negli ultimi dieci anni è stato letteralmente distrutto. Quest’anno riusciremo a fare 4-5 assunzioni”. Il sindaco Claudio Del Rosso commenta così la situazione dell’organico che ha trovato al momento del suo insediamento e sottolinea il costante calo di personale dal 2014 al 2024. Una condizione che rende molto più difficile il lavoro del personale, impegnato a svolgere compiti essenziali per la sicurezza stradale e per il controllo delle attività produttive in città.

Dati sul personale della polizia municipale

“Nel 2014 – ricorda Del Rosso – c’erano 7 vigili a tempo determinato e 27 a tempo indeterminato, per un totale di 34. Nel 2019, il Comune aveva sette agenti a tempo determinato e 26 a tempo indeterminato, per un totale di 33. Nel 2024, avevamo 10 vigili a tempo determinato e 12 a tempo indeterminato, per un totale di 22”.

Solo nell’arco degli ultimi cinque anni, il Comune avrebbe perso 14 agenti a tempo indeterminato, mentre dal 2014 l’organico complessivo avrebbe perso 12 unità. “Da quando siamo entrati – prosegue Del Rosso - abbiamo assunto tre agenti a tempo indeterminato e ne assumeremo altri, anche se le procedure sono lunghe”.

“Nel 2009, – commenta il sindaco Del Rosso – al comando di Montecatini erano in servizio 31 agenti di polizia municipale a tempo indeterminato. Questo dato dimostra che, in quindici anni, la città ha perso 19 agenti a tempo indeterminato e nove nel complesso.

Critiche e proposte del Partito Democratico

In una recente conferenza stampa, i sindacati del pubblico impiego hanno evidenziato come la giunta precedente abbia perso l’opportunità di assumere circa 24 dipendenti”.

Secondo il Partito Democratico e il suo gruppo consiliare “questi dati evidenziano il fatto che nonostante tutte le promesse del governo di centrodestra e del leader leghista Matteo Salvini, anche l’amministrazione targata Cartoccio, precedente a quella attuale, non aveva in nessuna maniera investito e lavorato sulla tematica della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal proposito proponiamo un’idea che può esser utile. Diamo la possibilità, a chi lo vuole fare, tra tutti gli immigrati che sono stati fatti arrivare l’anno scorso negli hotel del centro di Montecatini di rendersi utile per migliorare la nostra città ed in tal modo integrarsi per bene nella nostra comunità”.

Da.B.