Via Nova, massaggiatore squalificato per un anno Spinte all’arbitro e tutor

Un anno di squalifica per aver spinto prima il direttore di gara e poi il tutur arbitrale. E’ questa la decisione del giudice sportivo provinciale a carico di Lorenzo Giorgetti, massaggiatore della squadra Under 15 dei Giovani Via Nova. L’episodio è accaduto durante la partita del campionato provinciale tra Margine Coperta e Via Nova. Nelle motivazioni della sentenza si legge che il tesserato "espulso per offese al direttore di gara alla notifica entrava sul terreno di gioco e lo spintonava con il petto facendolo indietreggiare di due passi. Nel contempo spintonava con una spallata anche il tutor arbitrale che si era frapposto per evitare il contatto tra il dirigente ed il direttore di gara".