Via alle notti bianche. La festa del Sottoverga

Via alle notti bianche in Valdinievole. Sarà Montecatini ad inaugurare sabato 4 maggio la lunga stagione delle nottate di movida e lo farà nella zona sud di via Marruota, con la seconda edizione di ’La notte del Sottoverga’. Il tratto di strada che da villa Crema conduce fino a via Marche, di solito utilizzato da tutti coloro che escono dal centro, verrà chiuso al traffico veicolare e domani, dalle 17 fino alle una di notte, diventerà il luogo ideale per una manifestazione completa e coinvolgente.

Ci saranno spazi dedicati allo spettacolo con il concerto live del gruppo Waterfall, la musica anni ’80 , ’90 e 2000 magistralmente interpretata dal violino di Linda Leccese, la disco dance di Maxemme dj, l’animazione di dj Anima ed la street band dance Flowers Girls, spazi dedicati ai bambini con i magnifici cavalli e pony del centro ippico La Pieve, castelli gonfiabili, pista quad elettrici , percorso mountain bike, trucca bimbi e baby dance, spazi dedicati allo street food con truck attrezzati per offrire il meglio della gastronomia tipica di strada ed ancora tante bancarelle con proposte interessanti e curiose che, sapientemente illuminate, renderanno il percorso particolarmente affascinante. Tutte le attività commerciali, artigianali, bar, ristoranti, paninoteche e pasticcerie della zona resteranno aperti per offrire la massima accoglienza a tutti i visitatori che giungeranno anche da fuori zona.

Si cerca quindi di bissare il successo dello scorso ottobre, quando via Marruota venne invasa da tantissima gente, migliaia di visitatori che, con la loro presenza, decretarono il successo dell’iniziativa prodotta, allora come questa volta, dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Misericordia di Montecatini Terme, quest’ultima presente con un proprio spazio promozionale ed informativo. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza, verranno apportate modifiche al traffico ed alla sosta che verranno segnalate in loco. L’obiettivo è trasformare la festa del Sottoverga in uno degli appuntamenti ricorrenti della città di Montecatini Terme. Info: 05721913547.

Giovanna La Porta