Verso le amministrative. Arena guida i ’civici’. C’è incertezza a sinistra

MONTECATINI TERME

Tutto pronto per la presentazione ufficiale del logo della lista civica che avrà, come candidato a sindaco alle prossime amministrative 2024, il tenente colonnello della guardia di finanza in quiescenza Franco Arena. L’evento si svolgerà alle Terme Tettuccio sabato 13 gennaio alle 10.30. Si tratta del primo gruppo che presenta sia il candidato alla poltrona di primo cittadino che il simbolo. Di liste civiche, però, ce ne sono altre due: quella di Claudio Del Rosso e quella di Alberto Lapenna.

Arena è il leader di un gruppo civico sostenuto da una squadra di stimati professionisti e medici, convinti della necessità di una svolta lontana dall’ambito partitico per Montecatini. Arena, lo scorso dicembre, è stato insignito dell’onorificenza di commendatore dal prefetto di Lucca Francesco Esposito. Laureato in scienze giuridiche e in economia, nel 1979 si è arruolato nella guardia di finanza e, fino al 2020, ha prestato servizio al comando provinciale delle fiamme gialle nella città delle mura. Nel corso della sua carriera ha conseguito varie ricompense morali e decorazioni, tra le quali: tre encomi solenni, sei encomi semplici e sette elogi, la medaglia mauriziana per dieci lustri di carriera, la medaglia d’argento per merito di lungo comando e quella d’oro per anzianità di servizio.

Da tempo vive a Montecatini e ha deciso di impegnarsi in prima persona, mettendo a disposizione il suo consistente bagaglio di conoscenze professionali ed esperienze sul campo, per risolvere i problemi della città. Da quando ha lasciato il servizio, è la prima volta in assoluto che si impegna in politica. Il gruppo che lo sostiene è politicamente trasversale. Sabato 13 gennaio molti di loro saranno presenti all’evento.

Intanto, il Partito Democratico non ha ancora sciolto il nodo del proprio candidato a sindaco e neppure Italia Viva. Più in generale, il centrosinistra e le altre forze di opposizione locale sembra siano ancora impegnate in incontri e confronti. Obiettivo: decidere se appoggiare o meno Claudio Del Rosso come candidato a sindaco. Le alternative non sono chiare. Italia Viva, dopo avere accarezzato l’idea di mettere in campo Andrea Rastelli, pare sia intenzionata adesso a candidare Edoardo Fanucci. Nel Pd invece permangono due frange: una pro Del Rosso e l’altra più dubbiosa e intenzionata a individuare un nome legato al mondo locale del centrosinistra. Il movimento 5 Stelle, invece, ha già strizzato l’occhio a Del Rosso ma di ufficiale non c’è nulla. Di sicuro, il tempo stringe. Mancano appena cinque mesi alla chiamata alle urne e il quadro è tutt’altro che delineato.

Giovanna La Porta