Verso il Gp di Ferragosto: stasera sorteggio dei numeri dei partenti

Nella mattinata di ieri sono stati ufficializzati i partenti del 72° Gp Città di Montecatini, questa sera dopo la disputa della quinta corsa (ore 22,10) nel winner circle si completa la procedura con il sorteggio dei numeri. La cerimonia che svela il cast da il via ad una lunga disamina tra voci di scuderie, chiacchiere da bar e tatticismi. Tutto in perfetto stile termale.

È un sabato di festa all’ippodromo Sesana con sette corse avvincenti e un programma altrettanto ricco a bordo pista Si parte con il Premio che ricorda uno dei cavalli del cuore di Vivaldo Baldi ovvero Fedone. E’ una bella condizionata per cavalli di 5 e 6 anni sui 2040 metri, la disamina parte da Domino Bi guidato da Mr. Bellei, due primi consecutivi tra Follonica e Padova dimostrano la forma al top. Nacea va altrettanto forte ma forse la partenza con i nastri non è il suo forte, terzo nome quello di Dance With Me con il top driver Antonio Di Nardo. Alla quarta corsa, Premio intitolato ad un altro cavallo che ha fatto la storia del trotto italiano come The Last Hurrah, si alza l’asticella con ottimi cavalli di tre anni. Nessun dubbio sulla scelta di Fabia Pompea Bond come netta favorita. A seguire, l’ospite romano Escudo per l’occasione affidato alle sapienti mani di Edoardo Baldi viene in Toscana per vincere, occhio a un Ethan appannato nelle ultime due uscite ma pronto a brillare ancora.

A bordo pista come sempre il divertimento non manca, nell’area Arena Sesana il concerto live della band montecatinese Waterfall Music mentre nella baby zone i più piccoli troveranno pony, mountain bike, gonfiabili e tanto altro. All’interno dell’impianto sono presenti vari punti ristoro oltre al classico ristorante panoramico in tribuna. Biglietto d’ingresso 5 euro per i maggiorenni.

Martina Nerli