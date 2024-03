Verallia consegna i premi ai fornitori attenti alla sostenibilità

Verallia Italia si conferma azienda attenta alla tutela dell’ambiente. Al termine di una attenta valutazione, una commissione ha individuato i 10 migliori fornitori suddivisi in altrettante categorie: energia, spese generali, capex, materie prime, trasporti del prodotto finito, pezzi di ricambio, stampi, spese industriali, olio e manutenzione, imballaggi. I criteri seguiti per individuare le tre aziende premiate sono stati i benefici apportati a Verallia in termini di impatto positivo sulla collettività. La giuria ha consegnato una menzione speciale a Edison Energia, che da anni la accompagna nel suo percorso verso un utilizzo crescente di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili; Lannutti, che collabora anche nel trasporto di sabbie essenziali nel processo produttivo e si è distinta per l’utilizzo di carburante sostenibile, prodotto per lo più da materie prime di scarto, residui e rifiuti derivanti da processi di trasformazione di prodotti vegetali o colture; e Minerali Industriali, che nel 2023 ha avviato il calcolo della Carbon Footprint di prodotto sulla sabbia di vetro, con analisi comparativa rispetto alla materia prima vergine, implementando soluzioni logistiche che permettano di trasportare la materia prima in modo più sostenibile.

"Il paradigma della sostenibilità diventa tanto più trasformativo se gli operatori si alleano e cooperano in una logica sistemica- afferma Massimo Barzaglia, Purchasing Director Verallia -Premiamo i tre che hanno raggiunto il punteggio maggiore, ma ringrazio tutti i nostri partner perché ci aiutano ogni giorno a migliorarci permettendoci di raggiungere risultati lusinghieri, ma soprattutto soddisfare le esigenze dei nostri clienti".

Emanuele Cutsodontis