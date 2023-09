Venti ragazze per l’ambita fascia Scocca l’ora di Miss Montecatini

Benessere e bellezza sono le due qualità che caratterizzano Montecatini e lo splendido scenario delle Terme Tettuccio domani (inizio ore 21) ospiterà la serata che assegnerà la prestigiosa fascia alla vincitrice della quindicesima edizione di Miss Montecatini. Venti ragazze per una corona e anche per il primo premio che non è di poco conto. La vincitrice sarà la protagonista delle campagne pubblicitarie di Gianni Gioielleria per un anno e in premio riceverà un gioiello offerto dal brand che ha due punti vendita, uno a Capannori e l’altro in piazza del Popolo a Montecatini. Condurrà la serata Irene Casartelli, Miss Toscana 2012, la modella pistoiese che è arrivata alla finale di Miss Italia e vanta esperienze televisive in programmi di successo come ‘Uomini e donne’ e ‘Temptation Island’.

Ad aprire la serata Rebecca Riccetti, Miss Montecatini 2022 a cui toccherà passare lo scettro alla ragazza che le succederà nell’albo d’oro. Ma vediamo i nomi di chi sfilerà in passerella a caccia del titolo di Miss Montecatini: Alessia Coscioni, Erika Ianuario, Erika Lago, Giorgia Maraviglia, Giulia Bertuccelli, Greta Arabelli, Jurisa Leka, Norah Mileti, Valeria Roncaccioli, Vanessa Floraea, Gaia Ricotta, Alessia Lodetti, Barbara Cordeiro, Sofia Natiello, Lucrezia Lunardi, Aurora Chistoni, Chiara Prandi, Aurora Braconi, Giada Santoni e Ilaria Bonelli. I nomi delle venti finaliste sono uscite da due semifinali molto combattute e seguite da un folto pubblico. Ma la serata non sarà imperniata solo sulla bellezza: Andy Bellotti, imitatore e trasformista, divertirà il pubblico con i suoi personaggi che ha presentato anche in Rai a ‘Tale e quale show’. Ritorna sul palco di Miss Montecatini anche Camilla Gammuto che con la sua voce e la sua energia, darà ritmo alla serata. Ci saranno le esibizioni dei giovani allievi del Centro Danza Artefact di Montecatini dirette da Melissa Monti che è anche la coreografa che cura le esibizioni delle ragazze in concorso. Spazio ancora per il giovane rapper sedicenne montecatinese Mois G. Sara Fortiguerra, dopo aver cantato due pezzi pop alla seconda semifinale, si cimenterà in due brani lirici. Ormai una colonna di Miss Montecatini è l’angolo "social window" curato dalla sommelier Alessandra Meoni e Omar Monti dove, con i loro microfoni, raccoglieranno le impressioni del pubblico del Tettuccio. A consegnare la fascia alla nuova Miss Montecatini terme sarà il sindaco Luca Baroncini. Al trucco penseranno le ragazze di Homa 91. Per le acconciature Stefano e Mayla di Sandro & Stefan Parrucchieri. Presenti gli altri sponsor come Rachela Kovaks di Link tutto per la connessione, Agne Vaiciute per Dermafusion, Mara di Montecatini Fiori, negozio di prossima apertura a Montecatini.

E.Sa.