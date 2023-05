Paese bersagliato da piromani e vandali

Pescia, 19 maggio 2023 - Di nuovo nella piccola frazione collinare di Aramo si registrano atti vandalici. Se ne era parlato poco meno di due mesi fa, quando ignoti avevano dato alle fiamme il tetto di un garage-legnaia, usando stracci imbevuti di combustibile. Già la settimana scorsa era stato segnalato un principio d’incendio, certo doloso, all’imbocco della strada che porta in paese. Nella tarda serata di mercoledì ancora fiamme, questa volta in mezzo al paese, vicino ai pannelli dove sono affissi i manifesti elettorali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

I residenti sono stanchi e hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando un esposto per cercare di arrivare a chiarire le responsabilità. Nel corso dei mesi si sono moltiplicate denuncie e segnalazioni: i vandali hanno tagliato le gomme a un furgone, danneggiato le vetture in sosta, sfondandone lunotti e finestrini, danneggiando la carrozzeria. L’8 dicembre qualcuno tagliò i fili delle luci dell’albero di Natale; il 19 luglio tentarono di appiccare il fuoco al campo sportivo, usando una bottiglia di liquido combustile, mentre pochi giorni prima avevano tentato di bruciare il colle di Lavacchio, costringendo all’intervento vigili del fuoco e volontari di Vab e Protezione Civile. Era stato anche sfondato il vetro del Dae, la macchina salvavita che la Misericordia di Castelvecchio aveva donato ai paesani, gestito dal locale gruppo della stessa associazione e erano stati bersagliati i vetri delle lampade dell’illuminazione pubblica.

Finora non è successo niente di irreparabile; non si registrano problemi alle persone, ma i danni ci sono stati: avrebbe sicuramente potuto andare peggio, ma non sono stati comunque da poco.